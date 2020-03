Rummenigge: «Temos de acabar a temporada, não importa quando»

Muito se tem dito e escrito sobre o que fazer à presente temporada no futebol europeu devido à paragem do coronavírus. As opiniões são diversas, uns a favor do cancelamento dos campeonatos, outros a favor de que se tente concluir as épocas agora suspensas. Do lado desta última visão está Karl-Heinz Rummenigge, o CEO do Bayern Munique, que em entrevista ao 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' declarou que deve ser feito tudo o possível para o conseguir.





"Devemos acabar a presente temporada por uma questão de justiça desportiva, mas também para reduzir ao máximo o impacto financeiro", declarou o presidente dos bávaros, que colocou em cima da mesa a possibilidade terminar os campeonatos até setembro e começar a próxima no inverno. "Se do ponto de vista de saúde e político não houver outra possibilidade teremos de pensar nesse cenário. Temos de acabar a temporada, não importa quando", frisou.Relativamente aos jogadores que finalizam contrato na próxima época, Rummenigge assegura que o clube não se aproveitará desta conjuntura para baixar o salário a oferecer. "Para o Manuel Neuer aplica-se o mesmo que aos outros jogadores cujos contratos terminam no verão de 2021. Já tínhamos submetido as nossas propostas antes da crise do coronavírus e não queremos tirar vantagem disto e reduzir os salários a esses jogadores que tanto merecem. Creio que eles sabem que foram bastante eficientes enquanto jogadores do Bayern e que nós sempre os tratamos de forma justa", frisou.