Sagnol lembra o dia em que o Bayern recusou pagar 5 milhões por Varane

O Bayern Munique terá considerado exagerado dar 5 milhões de euros por Raphael Varane, quando este representava o Lens, com 18 anos. A revelação foi este domingo feita por Willy Sagnol, antigo jogador do clube bávaro que na altura assumia a função de olheiro dos alemães, numa declaração à RMC Sport na qual revelou que ele próprio tinha praticamente deixado o acordo fechado com a equipa francesa.





"Quando estava no Bayern Munique, lembro-me que um dia um amigo meu me ligou e disse-me: 'tens mesmo de ir a Lens ver um jogador super interessante'. Bastou-me ver uma parte do jogo para perceber o quão maduro já era na altura. Jogou a médio defensivo na primeira parte e depois a central na segunda. Tinha alguns contactos no Lens e em 48 horas consegui perceber o valor que pediam, ao qual se juntava ainda o desejo de ter um jogo particular. No total o preço pedido andava entre os 4 e os 5 milhões de euros", lembrou.Tudo parecia certo, mas a ideia alemã era outra. "Quando passei a pasta à direção desportiva, disseram-me que era muito caro para um miúdo de 18 anos. Dois meses depois saiu para o Real Madrid por 10 milhões. O Varane certamente não se arrepende, pois está muito feliz lá. Mas para um olheiro é frustrante, pois não conseguiste convencer a direção a avançar para um jogador que podia ter ficado uns 10 a 12 anos no Bayern", lamentou.O resto da história é mais ou menos sabida por todos. Varane mudou-se para Madrid, na altura pela mão de José Mourinho, e por lá continua, sendo um dos jogadores chave da formação blanca. Em nove temporadas já tem mais de 300 jogos disputados e já conseguiu conquistar todos os títulos possíveis pelos madrilenos (à exceção da Liga Europa).