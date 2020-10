Salihamidzic 'apresenta' Tiago Dantas: «Deixem-no surpreender-vos»

Tiago Dantas chegou ao Bayern Munique por empréstimo do Benfica, mas há muito que os bávaros estavam de olho na jovem promessa do Seixal. Isso mesmo foi confirmado por Hasan Salihamidzic esta quarta-feira à imprensa alemã, numa declaração na qual o diretor desportivo do conjunto alemão decidiu deixar algum suspense quanto às qualidades do médio de 19 anos.





"O Tiago é um jogador muito bom, que temos observado nos últimos dois anos e meio. Deixem-se surpreender por ele... Primeiro irá ser utilizado nos nossos Sub-23, já que tem de melhorar do ponto de vista atlético e físico. Mas tal como todos os jogadores dos Sub-23 poderá treinar com a equipa principal caso faça bons treinos e bons jogos da 3.ª Divisão", declarou o diretor desportivo dos bávaros, ao 'Bild'.