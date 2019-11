Sandro Schwarz é o terceiro treinador despedido numa semana na Bundesliga

O Mainz despediu este domingo o treinador Sandro Schwarz, um dia depois de a equipa perder em casa com o Union Berlim, por 3-2 , em jogo da 11.ª jornada do campeonato.

Schwarz, de 41 anos, estava à frente da equipa principal desde 2017/18, mas esta temporada tem oito derrotas na Bundesliga, as duas últimas numa goleada em casa do Leipzig, por 8-0, e no sábado em casa com a equipa de Berlim.

A despedida de Sandro Schwarz é a terceira no espaço de uma semana no campeonato germânico, após as rescisões no último domingo do Bayern Munique com Nico Kovac e no sábado do Colónia com Achim Beierlorzer.

O Mainz é 16.º classificado na Liga alemã, dois pontos acima de Colónia e Paderborn, os emblemas nos dois últimos lugares, os de descida direta à segunda divisão.