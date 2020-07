Schalke 04 recebe apoio do governo regional para fazer face às dívidas

O Schalke04 recebeu do governo do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália uma garantia que lhe permite fazer face à situação económica, agravada pela pandemia, anunciou esta terça-feira o clube, cuja dívida ascende a 200 milhões de euros.

Em comunicado, o Schalke, que terminou a Bundesliga na 12.ª posição, explica que pediu a garantia "na esperança de ser contemplado como qualquer empresa" e garante estar "consciente da responsabilidade que a garantia implica".

O diretor de marketing do clube, Alexander Jobst, já explicou que a garantia não pode ser usada para contratação de jogadores e que serve para fazer face à crise.