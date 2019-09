Schalke 04 vence Mainz e sobe ao segundo lugar

O Schalke 04 subiu esta sexta-feira, provisoriamente, ao segundo lugar da Liga alemã, ao somar a terceira vitória seguida na prova, na receção ao antepenúltimo Mainz, por 2-1, em jogo da quinta jornada.Os mineiros, que vinham de vitórias sobre Hertha e Paderborn, adiantaram-se no marcador por intermédio de Suat Serdar, aos 36 minutos, mas o austríaco Karim Onisiwo repôs a igualdade, aos 74.Em cima do final do encontro, o marroquino Amine Harit assegurou o triunfo do Schalke 04, aos 89 minutos, ajudando a formação de Gelsenkirchen a ascender ao segundo lugar, com 10 pontos, os mesmos do líder Leipzig, que no sábado visita o Werder Bremen.O heptacampeão Bayern de Munique, quinto classificado, com oito pontos, também joga no sábado, diante do Colónia, enquanto o Borussia Dortmund, terceiro, com nove, joga no reduto do Eintracht Frankfurt, no domingo.