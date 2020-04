Schalke 04 voltou aos treinos no relvado... sem contacto entre jogadores

O Schalke 04 revelou ter regressado esta quinta-feira aos treinos ainda que de forma moderada. O clube germânico mostrou que nos trabalhos realizados com grupo reduzido apareceram atletas a cumprir um treino com físico, com bola à mistura mas sem contacto entre os profissionais.





Recorde-se que o regresso da Bundesliga foi adiado para 30 de abril e não haverá competição, pelo menos, até lá.