Schweinsteiger diz que o culpado da quebra da seleção alemã é... Guardiola

A seleção alemã passa por um dos seus momentos menos positivos, com a equipa principal a acumular quatro jogos seguidos sem ganhar e as mais jovens a estarem bem longe das glórias do passado. Muito se tem escrito sobre o tema, mas agora surge uma explicação algo peculiar para esse facto. O culpado, segundo Bastian Schweinsteiger, é Pep Guardiola, treinador espanhol que comandou os destinos do Bayern Munique entre 2013 e 2016."Quando chegou ao país, toda a gente era da opinião de que tínhamos de jogar esse tipo de futebol focado nos passes curtos, mas o que aconteceu foi que, no final de contas, perdemos os nossos valores. Creio que as outras seleções nos consideraram sempre uma equipa lutadora, que corria até final. Creio que perdemos essa virtude ao longo dos últimos sete ou outro anos, porque simplesmente nos esquecemos dela. Estávamos mais centrados em passar a bola de forma bonita", disse o antigo médio, ao talkSPORT.Nesse período de três anos no Bayern, Pep Guardiola conquistou três campeonatos nacionais e duas taças, tendo sido semifinalista da Champions em três ocasiões.