O alemão Sebastian Hoeness é o novo treinador do Hoffenheim num contrato válido até junho de 2023, informou esta segunda-feira o clube, que terminou a Liga alemã em sexto lugar.

Hoeness, de 38 anos, terá no Hoffenheim a sua primeira experiência como treinador na Bundesliga, depois de na última época ter estado à frente da equipa B do Bayern Munique, com a qual foi campeã na terceira divisão, e de passagens pelos juniores.

O treinador é filho do antigo internacional alemão e diretor de vários clubes Dieter Hoeness, e sobrinho do presidente honorário do Bayern Munique, Uli Hoeness, também antigo internacional germânico.

"O Sebastian provou, de maneira impressionante, que consegue formar jovens jogadores, como um coletivo forte e capaz de desenvolvimento individual. Escolheu uma abordagem ofensiva, que não só é atrativa, mas extraordinariamente bem-sucedida", justificou o diretor desportivo do Hoffenheim, Alexander Rosen.





Sebastian Hoeneß wird neuer Cheftrainer ?



Die #TSG wird künftig von Sebastian #Hoeneß trainiert. Der 38-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des @FCBayern in den Kraichgau und unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag.



https://t.co/FeMre9sYfQ pic.twitter.com/WOAOdT6gt7 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 27, 2020