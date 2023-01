Sébastien Haller estreia-se pelo Borussia Dortmund após ultrapassar cancro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista costa-marfinense Sébastien Haller estreou-se esta terça-feira pelo Borussia Dortmund, depois de ter estado ausente cerca seis meses devido a um cancro.



O jogador, que tinha manifestado na segunda-feira a esperança de poder jogar no reatamento da competição na Alemanha, daqui a duas semanas, já atuou hoje cerca de 15 minutos, depois de ter entrado na reta final do encontro particular entre o Dortmund e o Fortuna Düsseldorf, da segunda liga germânica, que o Borussia venceu por 5-1, em jogo disputado em Málaga, Espanha.

A 18 de julho de 2022, o atleta viu ser-lhe diagnosticado um tumor maligno num testículo, não chegando a estrear-se pelo Borussia Dortmund, no qual alinha o português Raphaël Guerreiro, clube que, no verão, pagou 30 milhões ao Ajax para garantir o avançado.