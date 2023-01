Sébastien Haller regressa aos treinos após segunda operação para retirar tumor

Sébastien Haller está de regresso aos treinos no Borussia Dortmumd. O futebolista costa-marfinense deu conta, através das redes sociais, que voltou a trabalhar após uma segunda operação que visou a remoção do tumor nos testículos."Bom ano a todos! E começa muito bem para mim porque é sinónimo de regresso ao trabalho! 2022 não foi o ano mais fácil, mas preparou-me para enfrentar todos os novos desafios que 2023 me vai oferecer. Ansioso para ver voltar-vos a ver", vincou o jogador.Sébastien Haller foi contratado pela formação de Dortmund no último verão, ao Ajax, mas ainda aguarda a estreia oficial. Em julho, o jogador, de 28 anos, foi diagnosticado com um cancro testicular