Selecionador alemão hospitalizado após deixar cair haltere no peito

O selecionador alemão, Joachim Löw, foi hospitalizado e vai ser substituído pelo adjunto Marcus Sorg nos próximos dois jogos de qualificação para o Euro'2020, anunciou esta sexta-feira a federação germânica.Löw, de 59 anos, foi hospitalizado num hospital de Friburgo, devido a problemas circulatórios, na sequência de um acidente ocorrido há alguns dias.Durante um treino, o técnico alemão deixou cair um haltere no peito, o que lhe comprimiu uma artéria, acrescentou a Federação Alemã de Futebol (DFB)."Já me sinto bem, mas ainda vou precisar de repouso nas próximas quatro semanas. Estou em contacto permanente com a equipa técnica e, durante os dois jogos internacionais, vamos estar igualmente em contacto telefónico. Marcus Sorg, Andreas Kopke [treinador de guarda-redes] e Oliver Bierhoff [diretor] têm imensa experiência e, juntos, vamos colmatar esta ausência", referiu Löw, citado pela DFB.O campeão do mundo de 2014 vai ser substituído no banco da 'mannschaft' na deslocação à Bielorrússia, em 8 de junho, e na receção à Estónia, três dias depois, em Mainz, em jogos do Grupo C de qualificação para o Euro2020.O agrupamento é liderado pela Irlanda do Norte, com seis pontos em dois jogos, seguido de Holanda e Alemanha, que contam três pontos, mas os holandeses já foram derrotados pelos alemães.