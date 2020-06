Será o golo da retoma na Bundesliga? André Silva finalizou com arte uma jogada espetacular

André Silva está em grande forma. O avançado português bisou - e ainda fez uma assistência - na goleada (1-4) do Eintracht Frankfurt no terreno do Hertha Berlim e já vai em seis golos desde que a Bundesliga voltou (oito jornadas disputadas depois da paragem provocada pela pandemia). É, alias, o futebolista que mais vezes marcou neste período na prova.





O primeiro tento na partida de hoje ficou na retina, 'arriscando' mesmo o estatuto de 'melhor golo da retoma'. Na sequência de uma grande jogada de Kamada, André Silva finalizou de calcanhar, como pode ver no vídeo.O internacional português já leva 10 golos na Bundesliga nesta temporada.