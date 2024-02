Simon Rolfes: «Tenho a certeza. Xabi Alonso não vai sair do Leverkusen»

As prestações do Bayer Leverkusen tem catapultado o nome do treinador Xabi Alonso para outros patamares. E há quem defenda que o antigo internacional espanhol poderá até regressar ao seu bem conhecido Liverpool, para ocupar o lugar de Jurgen Klopp no final da temporada. Para Simon Rolfes, diretor desportivo do Leverkusen, essa é uma possibilidade que não se coloca e até destacou três motivos para a continuidade de Alonso na Alemanha.

"Tenho a certeza que não vai sair. Em primeiro lugar temos um contrato. Depois, há o facto dele se sentir confortável, assim como a família, com a forma como as coisas correm no clube. Para além disso, tem uma grande equipa e que na próxima temporada não sofrerá grandes mexidas", resumiu.

"Teremos de certeza um grande plantel à disposição na próxima temporada. E isso são coisas que, fora o contrato, interessam aos treinadores", rematou.