Taça da Alemanha: Eintracht Frankfurt cumpre e segue em frente

O Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, fez jus ao favoritismo e venceu (2-0) em casa do Stuttgarter Kickers, da quinta divisão, carimbando assim o apuramento para os oitavos-de-final da Taça da Alemanha.

A equipa do português Aurélio Buta (não foi a jogo) triunfou tranquilamente graças aos golos de Kolo Muani (11’) e Smolcic (18’). O Eintracht Frankfurt segue na 5ª posição na Bundesliga e está em último no grupo da Champions. Medirá forças com o Sporting na última jornada, a 1 de novembro.