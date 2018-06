Continuar a ler

Arturo Vidal termina contrato no próximo ano e o Bayern Munique não se mostra interessado em renovar, pelo que uma eventual transferência é bem aceite. O avançado chileno está avaliado em 35 milhões de euros.



Jerome Boateng, cujo valor deve rondar os 45 milhões de euros, tem contrato até 2021, mas sem espaço no plantel definido por Kovac procura outro destino.



Já Juan Bernat, avaliado em 12 milhões de euros, está a ser alvo de interesse do Atlético Madrid e a sua saída do Bayern Munique é quase certa.





Thiago Álcantara, que segundo os valores do portal Transfermarkt está avaliado em 60 milhões de euros, não se sente valorizado no clube, apesar de ser uma das estrelas, e poderá ver com bons olhos rumar a outro clube.