Thomas Müller contraiu Covid-19 pela segunda vez num ano

O Bayern Munique anunciou esta segunda-feira que Thomas Müller contraiu Covid-19 num curto comunicado publicado no site oficial dos bávaros."Thomas Müller testou positivo ao coronavírus. Ele está bem, está em isolamento domiciliário", lê-se na nota.Ora, o internacional alemão, de 32 anos, foi 'apanhado' pela Covid-19 pela segunda vez em apenas um ano. O experiente avançado havia também testado positivo em fevereiro de 2021, falhando dessa forma a final do Mundial de Clubes diante do Tigres.No domingo, alinhou os 90 minutos na goleada (4-1) caseira ao Greuther Fürth.Müller está vacinado e revelou a sua posição aquando da polémica sobre a não-vacinação de Kimmich. "Do ponto de vista científico e também na minha opinião, é melhor vacinar-se", garantiu em outubro último.