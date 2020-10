Tiago Dantas saiu lesionado no triunfo do Bayern B

Tiago Dantas lesionou-se num tornozelo no triunfo (2-0) do Bayern B sobre o Waldhof Mannheim, a contar para a 7ª jornada da 3ª Divisão. O atacante, de 19 anos, foi titular mas já não regressou ao relvado após o intervalo.





Mais tarde, o luso passou (a andar) junto à linha lateral com a zona afetada devidamente protegida, estando em dúvida para o duelo de domingo com o Wiesbaden. Refira-se, por outro lado, que o português faz parte da foto de família do plantel principal, apesar de não se encontrar inscrito na Bundesliga nem na Liga dos Campeões.