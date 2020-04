Tolisso desfalca Bayern Munique várias semanas após operação ao tornozelo

O futebolista internacional francês Corentin Tolisso foi operado com sucesso ao tornozelo esquerdo e vai ficar afastado da competição durante várias semanas, informou esta terça-feira o Bayern Munique.

A curta nota publicada no sítio oficial do clube na Internet apenas indica que o médio, de 25 anos, contratado aos franceses do Lyon, em 2017, foi submetido com sucesso a uma cirurgia para "reparar os ligamentos externos" daquele tornozelo e que "dentro de quatro semanas iniciará a reabilitação".

Tal como em quase todo o mundo, o futebol na Alemanha parou no início de março, devido à pandemia de covid-19, mas, hoje, vários representantes governamentais indicaram que a Liga alemã poderá recomeçar em 9 de maio, com jogos à porta fechada e com fortes medidas de higiene.

Após cumpridas 25 de 34 jornadas, a 'Bundesliga' é liderada pelo Bayern Munique, que soma 55 pontos, mais quatro do que o Borussia Dortmund e cinco face ao Leipzig.