Treinador do Augsburgo internado devido a um pneumotórax

O treinador do Augsburgo, Heiko Herrlich, foi esta sexta-feira internado depois de sofrer um pneumotórax e vai estar hospitalizado "durante alguns dias", informou hoje o clube da primeira liga alemã de futebol.

De acordo com o clube bávaro, o técnico, de 48 anos, que testou negativo a covid-19, não vai orientar a equipa na deslocação ao estádio do Wolfsburgo, no encontro da terceira jornada da 'Bundesliga', e será o adjunto Tobias Zellner a assumir o comando de forma interina.

Com seis pontos em dois jogos disputados, o Augsburgo comanda o campeonato a par do Hoffenheim.