Treinador do Union Berlim quebrou quarentena e vai falhar jogo com o Bayern Munique

O União Berlim não vai contar com o técnico Urs Fischer no jogo frente ao Bayern Munique (este domingo, às 17 horas). O treinador quebrou a quarentena e, de acordo com o protocolo sanitário implmentado, não pode sentar-se no banco de suplentes.





Urs Fischer ausentou-se do estágio da equipa, com o devido consentimento do clube, para ir ao funeral do sogro. Segundo as regras, o treinador suíço só se poderá juntar ao plantel após a realização de dois testes negativos para o Covid-19, no espaço de 48 horas.A Bundesliga regressa este sábado, dia 16 de maio, com a realização de 6 encontros.