'Tubarões' europeus atentos a 'birra' de Manuel Neuer com o Bayern Munique

Não está fácil a relação de Manuel Neuer com o Bayern Munique. O clube bávaro já garantiu o guarda-redes Alexander Nübel, do Schalke 04, para a próxima época, e o internacional alemão teve uma discussão tremenda com o diretor desportivo do clube por causa da baliza da titularidade na baliza.





No contrato assinado pelo Bayern com o Alexander Nübel estará uma cláusula que determina a obrigatoriedade de o novo guarda-redes participar em pelo menos 15 jogos na próxima época. Ora Neuer, dono da baliza, não gostou e acabou por confrontar Hasan Salidamidzic. "Enquanto cá estiver participarei em todos os jogos, seja qual for a a competição, incluindo encontros particulares", terá dito o guarda-redes, de 33 anos, ao dirigente. "Sinto-me em forma para continuar durante mais alguns anos ao mais alto nível europeu."Já se fala na possibilidade de Neuer deixar o Bayern Munique e não faltam interessados nos seus serviços - ou não fosse ele um dos grandes guarda-redes da atualidade. A 'France Football' refere que há clubes espanhóis e ingleses atentos, bem como a Juventus. Segundo a revista francesa, Wojciech Szczesny não é um guarda-redes consensual nos bianconeri, por isso o alemão é visto como uma boa alternativa.