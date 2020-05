Um golo supersónico que colocou Pléa na história do Borussia M'gladbach

O encontro entre Eintracht Frankfurt, de André Silva - que começa a partida no banco de suplentes -, e o Borussia Mönchengladbach começou a 'todo o gás' com Alassane Pléa, médio da equipa orientada por Marco Rose, a precisar de apenas 36 segundos para inaugurar o marcador.





.@Bundesliga_EN | @Eintracht_por 0-1 @borussia_en | GOLO!



Tal era a fome de golo do Borussia que nem deixaram passar 1 minuto de jogo #BundesligaEleven

De acordo com a 'Opta' este é já o 2.º golo mais rápido da história do Borussia Mönchengladbach na Bundesliga, que somente é ultrapassado pelo tento de Oscar Wendt, em 2015, diante do rival Dortmund, onde precisou de apenas 29 segundos. Entretanto, Marcus Thuram já ampliou a vantagem.