Uma imagem que fica para a história: jogadores do Dortmund agradecem para as bancadas... vazias

O encontro entre Borussia Dortmund e Schalke 04 marcou aquele que foi um dos primeiros seis encontros a realizarem-se este sábado para a Bundesliga, naquele que é o regresso da competição mais de dois meses depois, devido ao surto de Covid-19.





A Yellow Wall não está lá mas o agradecimento não falha #BundesligaEleven pic.twitter.com/FXNkz9lAWp — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 16, 2020

Numa partida marcada pelos, como o uso de máscaras de proteção até ao momento do início do encontro, os bancos decom os atletas a manterem uma distância de segurança de, pelo menos, um metro e meio, ao facto do estádio estar completamente vazio no que toca à presença de adeptos nas bancadas. Este último pormenor será, contudo, um dos que mais marca este regresso de um dos campeonatos de elite de futebol. E, por isso, os jogadores do Borussia Dortmund, após a goleada () imposta ao Schalke, comdo lateral-português Raphaël Guerreiro, decidiram 'juntar-se' no centro do Signal Iduka Park e dirigir alguns aplausos e festejos para as bancadas, imagem essa que ficará, certamente, marcada na história do desporto-rei. Veja o momento.