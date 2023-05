Uma tristeza sem fim: Jude Bellingham chora e afasta câmaras de TV

Dia aziago para o Borussia Dortmund, que perdeu o título de campeão nacional para o Bayern Munique. No final da partida Jude Bellingham era um dos jogadores mais desconsolados com o desfecho desta Bundesliga 2022/23.

O médio, que está de saída da Alemanha, mostrou-se muito triste com a situação, não conteve as lágrimas e ainda pediu provacidade aos repórteres de imagem que tentavam captar as emoções do jogador inglês.