União de Berlim de Carlos Mané empata com Estugarda e sobe pela primeira vez à Bundesliga

O União de Berlim garantiu esta segunda-feira, pela primeira vez na sua história, a subida à primeira Liga alemã, ao empatar sem golos na receção ao Estugarda, na segunda mão do 'playoff' de promoção.A equipa de Berlim acabou beneficiar da regra dos golos fora, em função dos dois que marcou em Estugarda no empate (2-2) da primeira mão e do nulo que se registou hoje entre as duas equipas, para subir à Liga alemã na época 2019/20, levando ao delírio os seus adeptos que invadiram o relvado após o apito final.Quem não alinhou pelo União de Berlim foi o internacional português Carlos Mané (emprestado pelo Sporting), devido a lesão.O União de Berlim foi terceiro classificado da II Liga alemã, atrás do Colónia e do Paderborn, primeiro e segundo classificados, que subiram diretamente à Bundesliga, o que lhe conferiu o direito a disputar o 'playoff' frente ao Estugarda, 18º e antepenúltimo classificado da Bundesliga, à frente do Hannover, 19º, e do Nuremberga, 20º, que desceram de divisão.