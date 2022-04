Union Berlim atrasa-se na corrida à Liga dos Campeões

O Union Berlim cedeu esta sexta-feira em casa um empate a um golo ao Greuter Furth, na antepenúltima jornada da Liga alemã, atrasando-se inesperadamente na corrida ao apuramento para a Liga dos Campeões.

A três jornadas do fim da prova, o Union Berlim chega aos 51 pontos e está no sexto lugar, a um ponto do Friburgo e três do RB Leipzig, que o antecedem e ainda vão jogar nesta ronda.

O empate de nada serve, em contrapartida, à equipa de Furth, condenada ao último lugar e à descida à Bundesliga 2 - tem 18 pontos, menos oito do que o Arminia Bielefeld, penúltimo da tabela.

No estádio Stadion An der Alten Försterei, os visitantes abriram o marcador, aos 33 minutos, através do sueco Branimir Hrgota.

Empatou o Union Berlim aos 72, por Sven Michel.