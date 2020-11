Union Berlim continua a surpreender e 'afunda' Colónia

O Union Berlim continua a surpreender na Liga alemã, tendo este domingo vencido por 2-1 em casa do Colónia e subido ao quinto lugar, à oitava jornada.

O nigeriano Taiwo Awoniyi adiantou os forasteiros aos 27 minutos, antes de o médio tunisino Ellyes Skhiri igualar, aos 36. Aos 72, Max Kruse, de recarga ao seu próprio penálti que o guarda-redes defendeu, garantiu os três pontos.

O Union Berlim é quinto com 15 pontos, num campeonato liderado pelo Bayern Munique com 19, mais um do que Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, enquanto o Leipzig é quarto com 17.

O Colónia ainda não venceu esta época e é penúltimo com três pontos, fruto de outros tantos empates e cinco derrotas.

Depois de ter garantido na última jornada o primeiro ponto na prova, com um empate caseiro (2-2) com o Schalke 04, o Maiz estreou-se a ganhar, por 3-1, na visita ao Friburgo.

O francês Jean-Philippe Mateta foi o herói da equipa com um 'hat-trick' consumado com golos aos dois, 34 e 40 minutos, de pouco valendo a resposta de Nils Petersen, aos 63.

O Mainz saiu assim da zona de despromoção, subindo para 15.º com quatro pontos, a dois do Friburgo, um lugar acima.