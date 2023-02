Union Berlim de Diogo Leite bate Leipzig de André Silva na quinta vitória seguida

O Union Berlim ganhou este sábado fora ao Leipzig, por 2-1, na 20.ª jornada da Liga alemã de futebol, retomando o segundo posto, que tinha sido provisoriamente ocupado pelo Borussia Dortmund, no quinto triunfo consecutivo para o campeonato.



O Leipzig até esteve em vantagem, com o internacional português André Silva a assistir Benjamin Henrichs, aos 24 minutos, para o primeiro golo do encontro, mas a equipa da capital, com Diogo Leite no onze, reagiu no segundo tempo, através de Janik Haberer (61) e Robin Knoche, de penálti (72).

O Union Berlim passou a somar 42 pontos, apenas menos um do que o líder Bayern Munique e mais dois do que o Borussia Dortmund, terceiro classificado, com a disputa pelos lugares cimeiros da Bundesliga ao rubro, e o Leipzig segue em quinto com 36.

Isto porque o Bayern Munique bateu o Bochum (3-0), enquanto o Borussia Dortmund ganhou ao Werder Bremen (2-0), com os internacionais portugueses João Cancelo e Raphael Guerreiro nos onze iniciais das respetivas equipas.