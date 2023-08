Union Berlim e Bayer Leverkusen deixam avisos à concorrência

Union Berlim e Bayer Leverkusen prometiam ser equipas a ter em conta na Bundesliga e vão confirmando as previsões com dois triunfos em dois jogos.

A equipa da capital, com Diogo Leite a titular, goleou (4-1) na visita ao Darmstadt, apesar de ter jogado com 10 a partir dos 21’, por expulsão de Aaronson devido a acumulação de amarelos. Gosens foi a figura com um bis. Já o Bayer Leverkusen simplificou a visita ao M’Gladbach. Grimaldo fez uma assistência, mas foi outro reforço, Victor Boniface, a brilhar com um bis, em jogo de sentido único. No grupo da frente segue ainda o Wolsfburgo, que bateu (2-1) o Colónia, com Tiago Tomás a saltar do banco aos 85’.

Dortmund não convence

Depois do triunfo arrancado a ferros na 1ª jornada, o Dortmund assinou nova exibição pálida e não foi além de um empate (1-1) no reduto do Bochum.