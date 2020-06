Union Berlim e dois jogadores multados por violarem regras sanitárias

A Liga alemã de futebol (DFL), multou o Union Berlim e dois jogadores da sua equipa por violarem as regras sanitárias contra o novo coronavírus, durante a celebração da permanência da equipa.

Após a vitória frente ao Paderbon, o Union Berlim assegurou a permanência no escalão máximo do futebol alemão e os jogadores e equipa técnica celebraram com os adeptos à saída do estádio, existindo imagens que mostram que Christopher Trimmel e Sheraldo Becker estiveram em contacto físico com os fãs.

Ao clube, a DFL imputa falhas na organização e também multou o Union Berlim. Os valores das multas não foram revelados.

Na Liga alemã de futebol, com duas jornadas por disputar, o Bayern Munique já se sagrou campeão pela oitava vez consecutiva e 30.ª da sua história.