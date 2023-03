Union Berlim empata com Diogo Leite a titular e não vence pelo 4º jogo seguido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Union Berlim, com o defesa português Diogo Leite a titular, continua sem vencer na Liga alemã de futebol, pelo quarto jogo consecutivo, um cenário que fez a equipa descer ao quarto lugar, com os mesmos pontos do terceiro.



Após a derrota com o líder Bayern Munique, e empates com Schalke 04 e Colónia, a equipa de Berlim empatou este domingo na visita ao Wolfsburgo (1-1), num jogo em que esteve a vencer, mas acabou por consentir o empate já na parte final.

O croata Juranovic, contratado ao Celtic no mercado de inverno, adiantou o Union Berlim, de grande penalidade, aos 72 minutos, mas Patrick Wimmer, que tinha saído do banco dois minutos antes, repôs a igualdade para o Wolfsburgo, aos 84.

A Bundesliga é liderada, agora de forma isolada, pelo Bayern Munique, com 52 pontos, seguido pelo Borussia Dortmund, com 50, e Leipzig, Union Berlim e Friburgo ocupam o terceiro, quarto e quinto lugares, respetivamente, todos com os mesmos 45 pontos.

O Friburgo venceu hoje ao cair do pano o Hoffenheim, por 2-1, com o golo da vitória aos 89 minutos e com os visitantes já reduzidos a 10, por expulsão, com duplo amarelo, de Kabak, mas é quinto, tendo em conta o desempate na diferença entre golos marcados e sofridos.

Já o Hoffenheim somou a sua 15.ª derrota e caiu para a última posição no campeonato, com 19 pontos, menos um do que Schalke (17.º) e Estugarda (16.º), equipas que empataram nesta 24.ª jornada, enquanto o Bochum, que era último, venceu na ronda e subiu a 14ª.

Também hoje, Werder Bremen (11.º) e Bayer Leverkusen (nono) tiveram um duelo de muitos golos, favorável aos 'farmacêuticos' por 3-2, depois de terem estado a perder por 1-0.