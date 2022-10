Union Berlim perde com aflito Bochum mas mantém liderança da Bundesliga

O Union Berlim, líder da Liga alemã de futebol, e adversário do Sporting de Braga no Grupo D da Liga Europa, perdeu este domingo em casa do último classificado, o Bochum, por 2-1, mas manteve a liderança.



A equipa da casa abriu o marcador aos 43 minutos, pelo avançado Philipp Hofmann, vantagem que ampliou na segunda parte, aos 71, pelo avançado Gerrit Holtmann, e o Union Berlim não conseguiu mais do que atenuar o peso da derrota, com um golo já em período de compensações, aos 90+3, do sérvio Milos Pantovic.

Este não entrou no 'onze' inicial, mas seria lançado em campo a partir dos 20 minutos, a render o médio Janik Haberer, devido a lesão, e, além do golo, ainda falhou uma grande penalidade aos 77.

De assinalar a titularidade do central português Diogo Leite, ex-FC Porto, que jogou os 90 minutos no lado esquerdo no esquema de três centrais utilizado pelo Union Berlim.

Esta derrota não pôs em causa, todavia, a liderança dos berlinenses na Bundesliga, que passaram a ter agora apenas um ponto de vantagem sobre o campeão Bayern Munique, somando 23 contra 22 da equipa bávara, cabendo ao Friburgo o terceiro lugar, com 21, seguido do Borussia Dortmund, com 19, e do Mainz, com 18.

A vitória do Bochum permitiu à equipa largar, provisoriamente, o último lugar, com sete pontos, mas o Schalke 04, que passou a ser o lanterna-vermelha, com seis, joga hoje na capital, frente ao Hertha.

O Union Berlim integra o Grupo D da Liga Europa, juntamente com o Sporting de Braga, os belgas do Union Saint-Gilloise e os suecos do Malmö.