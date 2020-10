Union Berlin goleia na Bundesliga e sobe ao 3.º lugar

O Union Berlin goleou esta sexta-feira por 4-0 o Mainz, resultado que permite ao clube da capital subir provisoriamente ao 3.º lugar da Liga alemã de futebol.

O jogo, da terceira jornada da Bundesliga, deixa o Union Berlin com quatro pontos, menos dois do que Hoffenheim e Augsburgo, o duo de comandantes da prova.

A primeira parte teve apenas um golo, assinado por Max Kruse. Na segunda parte, os berlinenses embalaram para a goleada, com os tentos do dinamarquês Magnus Ingvartsen (49), de Marvin Friedrich (63) e do finlandês Joel Pohjanpalo (64).