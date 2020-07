Union Berlin quer pagar testes a detentores de bilhete anual para ter adeptos no estádio

A Bundesliga alemã foi o primeiro grande campeonato da Europa a ser retomado após a paragem devido à pandemia e também o primeiro a ser concluído. Os jogos na reta final da época foram realizados à porta fechada, mas há um clube que pretende contar com o apoio dos adeptos nas bancadas já no arranque da próxima temporada: o Union Berlin.





Para tal, o último 11.º classificado da liga alemã está disposto a pagar testes de despistagem à Covid-19 aos funcionários e ainda aos mais de 20 mil detentores de bilhete anual. Segundo os planos do Union Berlin, os adeptos que se deslocarem ao estádio terão de apresentar o bilhete para o jogo e um teste à Covid-19 realizado 24 horas antes e com resultado negativo, sendo que a proposta estará a ser analisada pelas autoridades de saúde da cidade de Berlim."A nossa experiência no estádio não funciona com distanciamento social. Se não podemos cantar nem gritar, isto não é o Union. Implementar este plano representa um grande desafio organizacional e financeiro para nós, mas assumiremos todos os custos destas medidas", referiu Dirk Zingler, presidente do clube, em comunicado emitido na sexta-feira.