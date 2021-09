Vídeo sexual trama Sergi Enrich: Schalke 04 desiste de contratação após saber do sucedido

A transferência esteve perto de confirmar-se, mas o que é certo é que Sergi Enrich já não vai ser jogador do Schalke 04, como confirmou o próprio emblema germânico nas redes sociais.





#InfoTweet: Wir haben uns mit dem vertragslosen Spieler Sergi Enrich beschäftigt und uns gegen eine Verpflichtung entschieden. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) September 8, 2021

O avançado, de 31 anos, está atualmente sem clube, depois de ter deixado o Eibar no final da época passada, e, de acordo com o 'Bild', já se encontrava em solo alemão para consumar a mudança a custo zero para a formação que atua na 2.ª divisão daquele país. No entanto, os adeptos colocaram a circular nas redes sociais um vídeo de cariz sexual que compromete o jogador e o clube desistiu da sua aquisição. "Estávamos interessados na contratação de Sergi Enrich como jogador livre, mas não o vamos contratar", pode ler-se no Twitter do Schalke 04.A maioria dos adeptos do clube alemão não viam com bons olhos a chegada do espanhol depois do sucedido em 2016, quando Enrich e o antigo companheiro de equipa, Antonio Luna, foram filmados a ter relações sexuais com uma mulher e o vídeo acabou por ser publicado nas redes sociais sem o consentimento da mesma.De acordo com a imprensa alemã, os dois jogadores foram condenados a dois anos de prisão, tendo sido depois colocados em liberdade condicional após terem pago 100 mil euros à alegada vitíma.