Weigl não perdeu o regresso da Bundesliga: «Sei o que sentiram os jogadores»

Julian Weigl, médio alemão contratado pelo Benfica ao Borussia Dortmund, em janeiro, não perdeu a oportunidade de acompanhar o regresso da Bundesliga, a primeira liga, entre as principais europeias, a retomar a competição.





"Estou muito feliz que a competição tenha voltado. Vi os jogos no sábado, depois do meu treino em casa, e até conversei sobre eles com o meu pai por videochamada. Sei como foi difícil para os jogadores não ter futebol nas últimas semanas. Eu próprio senti essa experiência. Estar a treinar, mas não ter nenhum objetivo concreto na mente. Agora, vocês na Alemanha já podem lutar por vitórias e títulos outra vez e isso é muito importante. Acho que a Bundesliga achou uma boa forma de voltar a jogar. Mesmo que os adeptos tenham de ficar de fora, infelizmente. O mundo do futebol está a olhar para a Alemanha. Torço para que todos estejam saudáveis e que o resto da temporada corra bem", afirmou Weigl, à Kicker.