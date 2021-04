Werder Bremen ganha e vai defrontar Leipzig nas 'meias' da Taça da Alemanha

O Werder Bremen venceu esta quarta-feira fora o Jahn Regensburgo, da segunda divisão alemã, por 1-0, com o único golo do encontro dos quartos de final da Taça alemã a ser apontado pelo avançado japonês Yuya Osako.

Depois de uma primeira parte sem golos, o nipónico de 30 anos marcou aos 52 minutos, e, apesar da boa réplica da formação da casa, imperou o favoritismo do Werder Bremen, que é 13.º classificado da Bundesliga.

Com a vitória, o Werder Bremen vai agora disputar um lugar na final da competição com o Leipzig (2.º classificado no campeonato), que já tinha afastado o Wolfsburgo por 2-0.

A outra meia-final vai ser jogada entre o Borussia Dortmund (5.º classificado da liga germânica) e o Holstein Kiel, que atua na Bundesliga 2.