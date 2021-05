Wolfsburgo completa quarteto alemão apurado para a Liga dos Campeões

O Wolfsburgo fechou este domingo o grupo de equipas alemãs apuradas para a Liga dos Campeões, ao empatar no campo do Leipzig (2-2), que também já tinha lugar reservado, na 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga.

Com este resultado, o Wolfsburgo assegurou, no mínimo, o quarto posto e juntou-se a Bayern Munique, campeão, Leipzig e Borussia Dortmund na lista de apurados para a 'Champions' da próxima temporada, deixando definitivamente de fora o Eintracht Frankfurt, do avançado português André Silva.

No terreno do segundo classificado da Bundesliga, o Wolfsburgo desperdiçou mesmo uma vantagem de dois golos, construída por Philipp, aos 12' e 45'+1 minutos, com o holandês Kluivert, aos 51', e o austríaco Sabitzer, aos 78', de grande penalidade, a salvarem a equipa da casa da derrota.

Esta igualdade também acabou por ser suficiente para o Leipzig garantir o estatuto de vice-campeão da edição 2020/21 da Bundesliga.

Horas antes, o português Raphaël Guerreiro fez o primeiro golo do Borussia Dortmund no triunfo por 3-1 no campo do Mainz e ajudou igualmente a sua equipa a garantir um lugar na Liga dos Campeões.

O lateral internacional luso foi titular e abriu a contagem aos 23 minutos, com um excelente remate de fora da área, no encontro que deixou o Dortmund com lugar reservado na fase de grupos da 'Champions' da próxima época.

Ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, Marco Reus aumentou a diferença e, aos 80', Brandt confirmou o triunfo do Borussia, com o sueco Quaison a fazer o tento de honra do Mainz, já nos descontos, aos 90'+1, na marcação de uma grande penalidade.