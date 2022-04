Wolfsburgo dá mão cheia ao Mainz no arranque da 31.ª ronda da Bundesliga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Wolfsburgo goleou esta sexta-feira em casa o Mainz por 5-0, com uma primeira parte diabólica da dupla de atacantes Max Kruse e Jonas Wind, no primeiro jogo da 31.ª jornada da Liga alemã de futebol.

O dinamarquês Wind abriu o ativo aos oito minutos e 'bisou' aos 42, enquanto o alemão Kruse marcou aos 24, 35 e 45+2, fixando o resultado final ainda antes do intervalo.

Com a vitória, o Wolfsburgo ascendeu provisoriamente ao 11.º posto da Bundesliga, com 37 pontos, enquanto o Mainz é nono com 39.