Wolfsburgo, de Cláudia Neto, sagra-se tetracampeão alemão de futebol feminino

A portuguesa Cláudia Neto conquistou esta quarta-feira o quinto campeonato nacional da carreira, o terceiro no Wolsfburgo, que selou o quarto título consecutivo com uma vitória por 2-0 frente ao Friburgo, à 20.ª jornada da liga alemã de futebol feminino.

Titular no triunfo que garantiu o campeonato, Cláudia Neto, que marcou sete golos esta época, chegou ao quinto título da conta pessoal, depois de dois na Suécia, com o Linkoping, em 2016 e 2017, e outros dois no Wolfsburgo (2018 e 2019), todos conseguidos de forma consecutiva.

A médio, de 32 anos, tem ainda no currículo uma Taça da Alemanha (2018/19) e duas Taças da Suécia (2014 e 2015), numa carreira que começou no UAC Lagos, em Portugal, antes de representar, em Espanha, o Zaragoza e o Espanyol, conseguindo 128 jogos e 18 golos pela seleção portuguesa.

No jogo de hoje, Wedemeyer e Pernille Harder fizeram os golos que deixaram o Wolfsburgo com oito pontos de vantagem para o Bayern de Munique, quando faltam dois jogos e seis pontos por disputar.

A equipa de Cláudia Neto pode ainda conseguir terminar a época sem derrotas, uma vez que venceu 19 e empatou um dos jogos na Bundesliga, com 88 golos marcados e apenas oito sofridos, e fazer a 'dobradinha', se vencer a final de 4 de julho frente ao Essen.

Na Europa, o campeão da Alemanha está ainda na corrida pela Liga dos Campeões, que será disputada numa inédita 'final a oito' no País Basco, começando pelos quartos de final, em que vão defrontar o Glasgow City.