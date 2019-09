Wolfsburgo empata em Dusseldorf e sobe provisoriamente ao segundo lugar

O Wolfsburgo empatou esta sexta-feira em Dusseldorf a um golo, no jogo de abertura da quarta jornada da Liga alemã, e subiu provisoriamente ao segundo lugar.A equipa da casa foi a primeira a marcar, aos 16 minutos, por Nico Giesselmann, mas o Wolfsburgo restabeleceu o empate, aos 29, por Wout Weghorst.Com este empate, o Wolfsburgo subiu ao segundo lugar, com oito pontos, mas pode ser ultrapassado por cinco equipas.A Liga alemã é liderada pelo Leipzig, adversário do Benfica na Champions, com nove pontos, seguido do Wolfsburgo, com oito e mais um jogo, do Bayern e do Bayer Leverkusen, ambos com sete. O Dusseldorf é 11º., com quatro pontos, em quatro jogos.