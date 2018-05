O Wolfsburgo salvou-se da descida à 2.Bundesliga, ao derrotar o Holstein no playoff que definiu a última vaga para a edição de 2018/19 do campeonato alemão. Depois de ter vencido por 3-1 em casa na quinta-feira, os lobos voltaram a triunfar, agora por 1-0 no reduto do adversário, com um golo de Robin Knoche a definir o destino de ambas as equipas.

Autor: Fábio Lima