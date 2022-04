Wolfsburgo soma terceira derrota consecutiva na liga alemã

O Wolfsburgo somou hoje a terceira derrota consecutiva na liga alemã, ao perder por 3-0 no terreno do Augsburgo, na 28.ª jornada da prova.

O defesa brasileiro Iago abriu a contagem, logo no primeiro minuto de jogo, tendo Nierdelechner ampliado a vantagem, aos 63 minutos, e feito a assistência para o golo de Pedersen, que fechou a contagem aos 69.

A triunfo permitiu ao Augsburgo fugir da zona de despromoção e subir ao 14.º lugar, com apenas menos três pontos do que o Wolfsburgo, que é 13.º, e que não vence há três rondas.

No jogo que encerrou a jornada, o Mainz foi empatar a um golo no terreno do Borussia Mönchengladbach e segue na 10.ª posição com 38 pontos, mas a apenas três do sétimo classificado que é o União Berlim, e com um jogo a menos.

O Mönchengladbach segue no 12.º lugar, com 34 pontos, mais três do que o Wolfsburgo.