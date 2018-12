Wolfsburgo vence e sobe ao quinto lugar da Bundesliga

O Wolfsburgo subiu este domingo ao quinto lugar da liga alemã, ao vencer no terreno do Augusburgo por 3-2, em jogo da 17.ª jornada da prova.O golo da vitória do Wolfsburgo foi apontado por Gerhardt aos 89 minutos, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas a dois.Guilavogui inaugurou o marcador aos 33 minutos, e William ampliou a vantagem, aos 41, para os visitantes, mas a equipa da casa conseguiu igualar a partida, com golos de Khedira (49) e Cordova (59).O Wolfsburgo segue com 28 pontos, mais um do que o Eintracht Frankfurt, sexto, que no sábado perdeu por 3-0 com o Bayern Munique.O Hoffenheim desperdiçou a oportunidade de se colar ao Eintracht no sexto lugar, ao empatar a uma bola na receção ao Mainz.