Youssoufa Moukoko: o miúdo de 14 anos que marcou 6 golos num jogo... pelos juniores

Chama-se Youssoufa Moukoko, tem apenas 14 anos e este fim de semana foi um dos nomes mais falados na imprensa alemã. A razão? Marcou seis golos num só jogo... ao serviço da equipa de juniores (Sub-19) do Borussia Dortmund. Aconteceu diante do Wuppertal SV, numa vitória por 9-2 dos de Dortmund, num encontro no qual o jovem avançado alemão de origem camaronesa mostrou que, apesar de ser bem mais novo do que os seus adversários (teria em média menos três anos do que os seus oponentes), nada o conseguiu parar.À imprensa alemã, Lars Ricken, o chefe das camadas jovens do Borussia, admitiu que o clube viu nesta a altura ideal para proceder-se a esta promoção, até porque a lei não permitia que fosse feita mais cedo. "O Youssoufa já atingiu uma idade que lhe permite jogar pelos juniores. Vemos este ano como a altura certa para o colocar a jogar nesta categoria, pois é aqui onde a sua performance pertence. Marcou imensos golos, tem muita vontade, quer ser bem sucedido, trabalha forte e está sempre de sorriso no resto. Está tudo lá", explicou, ao 'BILD'.Um entusiasmo que também se nota nas palavras de Michael Skibbe, o seu treinador nos juniores. "O miúdo irá tornar-se profissional um dia. É algo seguro. Apenas as lesões o podem parar. O Youssoufa é um miúdo bastante relaxado, que encara tudo isto com muita tranquilidade. Integrou-se muito bem até agora e encaixou bastante bem na equipa".De resto, de notar que na Alemanha já se chegou até a iniciar uma pequena discussão a propósito da idade do avançado, mas o seu pai rapidamente refutou as alegações. "Logo após o seu nascimento registei-o no Consultado Alemão em Yaounde. O miúdo não pode ser mais velho, porque a sua mãe tem apenas 28 anos", frisou Joseph Moukoko.A 'explosão' do jovem chamou a atenção de várias marcas desportivas, com a Nike a avançar rapidamente para 'amarrar' um talento com potencial para ser estrela no futuro. Em maio assinou mesmo um contrato avaliado em 1 milhão de euros com a marca norte-americana, o que levou mesmo a comparações com Freddy Adu, ainda que se espere que o futuro lhe reserve algo bem mais brilhante do que o desfecho que teve o ex-Benfica...