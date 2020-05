Yussuf Poulsen pode falhar resto da época no Leipzig devido a lesão

O futebolista dinamarquês Yussuf Poulsen, avançado do Leipzig, tem uma lesão no tornozelo direito e poderá falhar o resto da temporada, anunciou esta terça-feira o atual terceiro classificado da Liga alemã.

"Yussuf Poulsen sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito, contraída na vitória sobre o Mainz, e vai ficar ausente por tempo indeterminado", explicou o emblema germânico, em comunicado publicado no seu site oficial.

O avançado de 25 anos sofreu uma entrada dura no embate no campo do Mainz, em que o Leipzig venceu por 5-0, mas manteve-se em campo e marcou mesmo um dos golos da sua equipa.

Na segunda-feira, Poulsen realizou uma ressonância magnética, que revelou que a lesão é mais grave do que esperado, podendo não regressar aos relvados antes de 27 de junho, dia em que termina a Bundesliga.

Na quarta-feira, o Leipzig recebe o Hertha Berlim, 11.º classificado da prova, em duelo da 28.ª jornada.