Dino Toppmöller é o novo treinador do Eintracht Frankfurt

O treinador alemão Dino Toppmöller, que foi adjunto do compatriota Julian Nagelsmann durante as últimas três épocas, vai orientar o Eintracht Frankfurt até 2026, anunciou o clube alemão.

Toppmöller, de 42 anos, regressa a um clube que representou enquanto jogador, na época 2002/03, depois de ter interrompido a carreira como técnico principal para assumir a função de adjunto de Nagelsmann, no Leipzig, em 2020/21, e no Bayern Munique, em 2021/22 e 2022/23.

"A evolução do Eintracht Frankfurt nas últimas temporadas tem sido impressionante", assinalou Toppmöller, que vai ocupar o lugar do austríaco Oliver Glasner, cujo contrato com a equipa alemã terminou, destacando a conquista da Liga Europa em 2022.

O Eintracht Frankfurt, que integra no plantel o defesa português Aurélio Buta, terminou o campeonato alemão no sétimo lugar e atingiu a final da Taça da Alemanha, na qual perdeu por 2-0 com Leipzig.