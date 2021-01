A promessa que Jovic cumpriu no primeiro jogo em dia de 'boca' do E. Frankfurt ao Real Madrid

Há quem diga que não se se deve regressar a uma casa onde já se foi feliz, mas Luka Jovic desafiou o ditado e deu-se bem. No domingo, no primeiro jogo nesta segunda passagem pelo Eintracht Frankfurt, o sérvio cedido pelo Real Madrid entrou apenas na última meia hora, mas foi a tempo de dar uma vitória por 3-1 frente ao Schalke 04, graças aos dois golos que marcou (antes disso já André Silva tinha também faturado) e cumprir a 'promessa'.





Tan solo había que ponerlo... ¡Qué gran vuelta a casa, Luka! ???? #JovicIsBack pic.twitter.com/sqctIjHetd — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) January 17, 2021

"Perguntei-lhe antes do jogo quantos golos ia marcar. Respondeu-me: 'se jogar 15 minutos, marco um'. Então disse-lhe que tinha de marcar dois se jogasse meia hora. E cumpriu. Merece que lhe demos alguma coisa esta semana", confessou Djibril Sow, seu companheiro de equipa no E. Frankfurt.Fredi Bobic, diretor desportivo do clube, foi mais longe. "O guião estava escrito. Foi como Hollywood. Ele tem uma qualidade fora do normal e nota-se que o ar daqui lhe faz bem", disse já depois do emblema alemão ter lançado uma farpa ao Real Madrid. "Era só pô-lo [a jogar]...", escreveram no Twitter.