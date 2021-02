André Silva aponta 18º golo na Bundesliga e marca pelo 4º jogo consecutivo: veja o lance

Começam a falta adjetivos para descrever a época de André Silva. O internacional português marcou, este domingo, pelo quarto jogo consecutivo e já leva 18 golos na Bundesliga, sendo o segundo melhor marcador da prova. Melhor do que ele só... Lewandowski, que já balançou as redes adversárias por 24 vezes.

Hoje, no triunfo (2-0) do Eintracht Frankfurt na receção ao Colónia, André Silva inaugurou o marcador aos 58 minutos num lance em que o jogador luso aproveitou um ressalto de um colega para, na cara do guarda-redes, atirar a contar.

Veja o golo do português: